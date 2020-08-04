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04 серпня 2020, 14:02 3

Юлія Тимошенко хотіла очолити ТКГ замість Кучми - Гармаш

04 серпня 2020, 14:02 3
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Голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовив лідеру партії "Батьківщина"
Фото: Патріот Донбасу
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У відповідь Юлія Тимошенко звинуватила Єрмака у провалі переговорів по Донбасу

Про це повідомив член делегації Сергій Гармаш з посиланням на слова самого Єрмака, пише телеграм-канал "Політика країни", передає RegioNews.

За словами Андрія Єрмака два тижні тому Юлія Тимошенко приходила до нього і просила призначити її головою української делегації в ТКГ замість Кучми. Нібито вона підключить свої дипломатичні зв'язки в Росії та на Заході і нібито у неї є план вирішення проблеми. Але потім вона зникла, так і не надавши жодного плану.

Вчора ж Тимошенко звинуватила главу Офісу президента у провалі переговорів по Донбасу. А сьогодні вона ініціювала створення спеціальної парламентської місії по відновленню миру в Україні і повернення тимчасово окупованих територій. Тому історію з її нібито бажанням очолити делегацію потрібно сприймати як відповідь Єрмака за ці звинувачення, повідомив Гармаш.

Офіційного підтвердження цієї історії від самих Єрмака і Тимошенко поки немає.

Нагадаємо, 30 липня заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак вирішив вийти з переговорного процесу по врегулюванню ситуації на Донбасі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Донбас Андрій Єрмак Офіс президента ТКГ Юлія Тимошенко
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