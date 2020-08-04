Витольд Фокин согласился войти в ТКГ

В ТГК его и Кравчука пригласил глава Офиса президента Андрей Ермак

В ТГК его и Кравчука пригласил глава Офиса президента Андрей Ермак

Фото: liga.net

Первый премьер-министр Витольд Фокин согласился присоединиться к ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которую возглавил первый президент Леонид Кравчук.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон", пишет RegioNews.

Решение об участие в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами относительно нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются в отношении нашего возраста", — отметил первый премьер.

Фокин рассказал, что он и Кравчук уверены, что без компромиссов не бывает договоренностей, что режим тишины в зоне разграничения — это шаг к миру, но не сам мир.

Напомним, 31 июля Леонид Кравчук озвучил мнение, что первый премьер Украины Фокин может войти в состав делегации ТКГ.

Справка: 87-летний Витольд Фокин — первый премьер-министр независимой Украины. Он был председателем правительства Совета министров СССР с 1990 года и стал премьером в 1991-ом. На этой должности он работал до 1992 года.