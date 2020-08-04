Юлия Тимошенко хотела возглавить ТКГ вместо Кучмы - Гармаш

Глава Офиса президента Андрей Ермак отказал лидеру партии "Батькивщина"

Глава Офиса президента Андрей Ермак отказал лидеру партии "Батькивщина"

Фото: Патриот Донбасса

Об этом сообщил член делегации Сергей Гармаш со ссылкой на слова самого Ермака, пишет телеграмм-канал "Политика страны", передает RegioNews.

По словам Андрея Ермака две недели назад Юлия Тимошенко приходила к нему и просила назначить ее главой украинской делегации в ТКГ вместо Кучмы. Якобы она подключит свои дипломатические связи в России и на Западе и якобы у нее есть план решения проблемы. Но потом она пропала, так и не предоставив никакого плана.

Вчера же Тимошенко обвинила главу Офиса президента в провале переговоров по Донбассу. А сегодня она инициировала создание специальной парламентской миссии по восстановлению мира в Украине и возвращению временно оккупированных территорий. Поэтому историю с ее якобы желанием возглавить делегацию нужно воспринимать как ответ Ермака за эти обвинения, сообщил Гармаш.

Официального подтверждения этой истории от самих Ермака и Тимошенко пока нет.

Напомним, 30 июля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак решил выйти из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.