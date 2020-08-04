В зоні ООС за минулу добу три обстріли, втрат немає - штаб

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Фото: flickr

За минулу добу в зоні проведення ООС зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Біля Південного ворог вів вогонь із протитанкового гранатомету, також декілька обстрілів було зафіксовано неподалік Мар’їнки.

Ще один постріл із підствольного гранатомету пролунав поблизу Майорська. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався у повній мірі", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС додали, що вже дев’яту добу від початку вступу в дію режиму припинення вогню, бойових втрат та поранених зі складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 3 серпня на Донбасі від початку доби бойовики двічі порушили перемир`я, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не було.