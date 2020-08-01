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01 серпня 2020, 13:07 2

"Укрзалізниця" тимчасово скасувала зупинку потягів у Тернополі та Луцьку

01 серпня 2020, 13:07 2
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Фото: flickr
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“Укрзалізниця” тимчасово скасувала зупинку низки своїх потягів далекого сполучення в Луцьку й Тернополі, оскільки ці міста потрапили в “червону” зону епідемічної небезпеки.

Про це повідомляється у Facebook компанії, передає RegioNews.

В "Укрзалізниці” оприлюднили перелік потягів, яких це стосується. Зупинка в Луцьку буде скасована в потягах № 98/97 Ковель – Київ і № 88/87 Ковель – Новоолексіївка.

Зупинка в Тернополі буде скасована в потягах:

№ 12/11 Одеса – Львів;
№ 41/42 Дніпро –Трускавець;
№ 49/50 Київ – Трускавець;
№ 81/82 Київ – Ужгород;
№ 136/135 Чернівці – Одеса;
№ 108/107 Одеса – Ужгород;
№ 110/109 Львів – Херсон;
№ 86/85 Львів – Новоолексіївка;
№ 715/716 Київ – Львів.

Ці зміни почнуть діяти з 3 серпня.

Зупинка на цих станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі. А пасажирам вказаних поїздів, які планували їхати в Луцьк чи Тернопіль або з цих міст, запропонують повернення повної вартості квитків”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо,

Луцьк Тернопіль карантин Укрзализныця поїзд коронавірус
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