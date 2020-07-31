Конфлікт на Донбасі: з початку року постраждали 60 мирних жителів - ОБСЄ

Загинули в результаті бойових дій 8 мирних жителів

Загинули в результаті бойових дій 8 мирних жителів

Фото: з відкритих джерел

З початку 2020 року жертвами бойових дій на Донбасі ставили 60 осіб, з них 52 отримали поранення, 8 - загинуло.

Як передає RegioNews, про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Так, виходячи з даних організації, в період з 13 по 26 липня на Донеччині в результаті військового конфлікту постраждали 5 мирних жителів - всі отримали поранення.

Таким чином, загальне число жертв серед цивільного населення від початку 2020 року складає 60 осіб: 8 загиблих і 52 поранених", - йдеться у звіті.

Крім цього, в ОБСЄ за вказаний період зафіксували близько 8 тисяч порушень режиму припинення вогню, з яких близько 2,1 тисяч - вибухи.

"Місія констатувала спокійну ситуацію на ділянці розведення в районі Станиці Луганської. У той же час на ділянках розведення в районах Золотого і Петровського зафіксовано порушення режиму припинення вогню і, як і раніше, присутність людей", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні ООС померли троє військових через "різке погіршення стану здоров'я".