Боевики четыре раза нарушали перемирие, обошлось без потерь
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
По данным штаба, вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское.
Одиночные неприцельно обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 31 июля оккупанты дважды нарушили перемирие, украинские военные огонь в ответ не открывали.