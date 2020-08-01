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Боевики четыре раза нарушали перемирие, обошлось без потерь
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01 августа 2020, 10:32 7

Боевики четыре раза нарушали перемирие, обошлось без потерь

01 августа 2020, 10:32 7
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В штабе уверяют, что полностью контролируют ситуацию в зоне ООС
В штабе уверяют, что полностью контролируют ситуацию в зоне ООС
Фото: flickr
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

По данным штаба, вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское.

Одиночные неприцельно обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 31 июля оккупанты дважды нарушили перемирие, украинские военные огонь в ответ не открывали.

ООС война обстрелы штаб АТО сводка
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