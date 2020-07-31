В Україні вже майже 70 тисяч інфікованих коронавірусом
За минулу добу заразилися 1090 осіб, а 20 пацієнтів померли
За минулу добу заразилися 1090 осіб, а 20 пацієнтів померли
Станом на 31 липня в країні зафіксовано 69 884 випадку інфікування коронавірусом, всього за весь час пандемії одужали - 38 752, летальних випадків - 1693.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За останню добу найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстровано в місті Києві - 110, у Львівській області - 147 і в Івано-Франківській області - 111.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2736 випадків;
- Волинська область — 3783 випадки;
- Дніпропетровська область — 1402 випадки;
- Донецька область — 881 випадок;
- Житомирська область — 1850 випадків;
- Закарпатська область — 5146 випадків;
- Запорізька область — 790 випадків;
- Івано-Франківська область — 4557 випадків;
- Кіровоградська область — 703 випадки;
- м. Київ — 8241 випадок;
- Київська область — 3716 випадків;
- Львівська область — 9526 випадків;
- Луганська область — 126 випадків;
- Миколаївська область — 590 випадків;
- Одеська область — 3214 випадки;
- Полтавська область — 440 випадків;
- Рівненська область — 6024 випадки;
- Сумська область — 485 випадків;
- Тернопільська область — 2976 випадків;
- Харківська область — 3711 випадків;
- Херсонська область — 227 випадків;
- Хмельницька область — 1138 випадків;
- Чернівецька область — 5875 випадків;
- Черкаська область — 924 випадки;
- Чернігівська область — 823 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що 30 липня в Україні нових випадків хвороби виявили у 1197 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 760 пацієнтів одужали.
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