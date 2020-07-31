В Україні вже майже 70 тисяч інфікованих коронавірусом

За минулу добу заразилися 1090 осіб, а 20 пацієнтів померли

За минулу добу заразилися 1090 осіб, а 20 пацієнтів померли

Фото: з відкритих джерел

Станом на 31 липня в країні зафіксовано 69 884 випадку інфікування коронавірусом, всього за весь час пандемії одужали - 38 752, летальних випадків - 1693.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстровано в місті Києві - 110, у Львівській області - 147 і в Івано-Франківській області - 111.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2736 випадків;

Волинська область — 3783 випадки;

Дніпропетровська область — 1402 випадки;

Донецька область — 881 випадок;

Житомирська область — 1850 випадків;

Закарпатська область — 5146 випадків;

Запорізька область — 790 випадків;

Івано-Франківська область — 4557 випадків;

Кіровоградська область — 703 випадки;

м. Київ — 8241 випадок;

Київська область — 3716 випадків;

Львівська область — 9526 випадків;

Луганська область — 126 випадків;

Миколаївська область — 590 випадків;

Одеська область — 3214 випадки;

Полтавська область — 440 випадків;

Рівненська область — 6024 випадки;

Сумська область — 485 випадків;

Тернопільська область — 2976 випадків;

Харківська область — 3711 випадків;

Херсонська область — 227 випадків;

Хмельницька область — 1138 випадків;

Чернівецька область — 5875 випадків;

Черкаська область — 924 випадки;

Чернігівська область — 823 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що 30 липня в Україні нових випадків хвороби виявили у 1197 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 760 пацієнтів одужали.

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