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В Україні вже майже 70 тисяч інфікованих коронавірусом
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31 липня 2020, 09:44 4

В Україні вже майже 70 тисяч інфікованих коронавірусом

31 липня 2020, 09:44 4
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За минулу добу заразилися 1090 осіб, а 20 пацієнтів померли
За минулу добу заразилися 1090 осіб, а 20 пацієнтів померли
Фото: з відкритих джерел
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Станом на 31 липня в країні зафіксовано 69 884 випадку інфікування коронавірусом, всього за весь час пандемії одужали - 38 752, летальних випадків - 1693.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстровано в місті Києві - 110, у Львівській області - 147 і в Івано-Франківській області - 111.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2736 випадків;
  • Волинська область — 3783 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1402 випадки;
  • Донецька область — 881 випадок;
  • Житомирська область — 1850 випадків;
  • Закарпатська область — 5146 випадків;
  • Запорізька область — 790 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4557 випадків;
  • Кіровоградська область — 703 випадки;
  • м. Київ — 8241 випадок;
  • Київська область — 3716 випадків;
  • Львівська область — 9526 випадків;
  • Луганська область — 126 випадків;
  • Миколаївська область — 590 випадків;
  • Одеська область — 3214 випадки;
  • Полтавська область — 440 випадків;
  • Рівненська область — 6024 випадки;
  • Сумська область — 485 випадків;
  • Тернопільська область — 2976 випадків;
  • Харківська область — 3711 випадків;
  • Херсонська область — 227 випадків;
  • Хмельницька область — 1138 випадків;
  • Чернівецька область — 5875 випадків;
  • Черкаська область — 924 випадки;
  • Чернігівська область — 823 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що 30 липня в Україні нових випадків хвороби виявили у 1197 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 760 пацієнтів одужали.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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