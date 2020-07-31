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31 липня 2020, 14:34 6

У Львові закрили два дитсадки на карантин через хворих COVID-19

31 липня 2020, 14:34 6
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Всіх вихованців та персонал дитсадків на два тижні відправили на самоізоляцію
Всіх вихованців та персонал дитсадків на два тижні відправили на самоізоляцію
Фото: з відкритих джерел
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У двох дитячих садках Львова серед персоналу виявили хворих коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, передає RegioNews.

Коронавірус підтвердили у вихователя дитячого садка № 12 на вул. О. Довбуша, і є підозра на зараження помічника вихователя. Садочок буде закритий до 11 серпня включно.

А з 3 серпня буде призупинено роботу дитсадка по вулиці Карпатській - там COVID-19 діагностували у психолога. Дитсадок буде закритий до 16 серпня включно.

Згідно з існуючими правилами, всіх працівників і вихованців цих закладів дошкільної освіти відправили на двотижневу самоізоляцію.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстровано в місті Києві - 110, у Львівській області - 147 і в Івано-Франківській області - 111.

Львів дитячий садок карантин коронавірус
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