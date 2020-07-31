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31 липня 2020, 17:17 1

Херсонські чиновники прокоментували ситуацію з неякісними тестами на COVID-19

31 липня 2020, 17:17 1
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Закуплені тест-системи вітчизняного виробника сертифіковані і дозволені до використання в Україні
Закуплені тест-системи вітчизняного виробника сертифіковані і дозволені до використання в Україні
Фото: Любимый Херсон
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Начальник Штабу протидії наслідків НС у Херсонській області Юрій Ромаскевич вважає звинувачення щодо закуплених неякісних тестів на коронавірус передчасним і неправильним.

Про це Юрій Ромаскевич написав у соцмережі Facebook і попросив дочекатися результатів розслідування.

Тест-системи вітчизняного виробника про які йдеться, закуплені ДУ "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України" (установа безпосередньо керується і фінансується МОЗ України) надійшли в область тільки в липні 2020 року і природно жодним чином не могли вплинути на результати досліджень в березні — червні 2020 року. За інформацією, якою я володію, вони сертифіковані і дозволені для використання в Україні! Більш того, вчора я особисто обдзвонив своїх колег з 7 областей України (в тому числі регіони з високим рівнем захворюваності) — всі вони працюють саме цими тестами", розповів Ромаскевич.

Крім того, при отриманні тест-систем проводиться так звана процедура валідації, що передбачає систему контролю якості отриманих тест-систем. За інформацією чиновника процедура внутрішньої валідації отриманих тест-систем у ДУ "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України" була виконана.

Я не маю можливості міркувати o процедурах закупівлі тест-систем, тому що ДУ "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України" є самостійним господарюючим суб'єктом не підлеглим обласної влади, але говорити o неякісних тестах до проведення перевірки фахівцями МОЗ України мені здається передчасним і неправильним!", — написав Ромаскевич.

Враховуючи значний суспільний резонанс, викликаний цією публікацією, а також дублюванням її на рівні...

Опубліковано Юрієм Ромаскевичем П'ятниця, 31 липня 2020 р.

Нагадаємо, вчора в Херсонській області СБУ викрила закупівлю неякісних COVID-тестів. Підозрюють чиновників обласного лабораторного центру.

коронавірус СБУ МОЗ Херсон аналізи тести
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