Голова Чернівецької облради Мунтян відсторонений від посади ще на два місяці - САП

Термін відсторонення буде діяти до 29 вересня 2020 року

Термін відсторонення буде діяти до 29 вересня 2020 року

Фото: promin.cv.ua

Вищий антикорупційний суд продовжив ще на 2 місяці відсторонення від посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Термін відсторонення - до 29 вересня 2020 року ", - йдеться у повідомленні. Слідчий суддя ВАКС також продовжив процесуальні обов'язки, покладені на голову Чернівецької облради: повинен прибувати за кожною вимогою детектива, прокурора і суду;

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з другим підозрюваним у справі і свідками;

здати на зберігання в Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області закордонний паспорт. Термін дії обов'язків продовжений до 28 вересня 2020 року. Нагадаємо, Івана Мунтяна підозрюють в отриманні хабара за передачу в оренду оздоровчого комплексу. За версією слідства, він вимагав у липні 2019 року за це 400 тисяч доларів. Протягом серпня-жовтня 2019 року правоохоронці задокументували отримання Мунтяном хабара в розмірі 180 тисяч гривень.

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