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31 липня 2020, 13:49 4

Голова Чернівецької облради Мунтян відсторонений від посади ще на два місяці - САП

31 липня 2020, 13:49 4
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Термін відсторонення буде діяти до 29 вересня 2020 року
Термін відсторонення буде діяти до 29 вересня 2020 року
Фото: promin.cv.ua
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Вищий антикорупційний суд продовжив ще на 2 місяці відсторонення від посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Термін відсторонення - до 29 вересня 2020 року ", - йдеться у повідомленні.

Слідчий суддя ВАКС також продовжив процесуальні обов'язки, покладені на голову Чернівецької облради:

  • повинен прибувати за кожною вимогою детектива, прокурора і суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з другим підозрюваним у справі і свідками;
  • здати на зберігання в Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області закордонний паспорт.

Термін дії обов'язків продовжений до 28 вересня 2020 року.

Нагадаємо, Івана Мунтяна підозрюють в отриманні хабара за передачу в оренду оздоровчого комплексу. За версією слідства, він вимагав у липні 2019 року за це 400 тисяч доларів. Протягом серпня-жовтня 2019 року правоохоронці задокументували отримання Мунтяном хабара в розмірі 180 тисяч гривень.

суд ВАКС САП Чернівецька облрада Чернівецька область
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