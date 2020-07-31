Голова Чернівецької облради Мунтян відсторонений від посади ще на два місяці - САП
Вищий антикорупційний суд продовжив ще на 2 місяці відсторонення від посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Термін відсторонення - до 29 вересня 2020 року ", - йдеться у повідомленні.
Слідчий суддя ВАКС також продовжив процесуальні обов'язки, покладені на голову Чернівецької облради:
- повинен прибувати за кожною вимогою детектива, прокурора і суду;
- повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з другим підозрюваним у справі і свідками;
- здати на зберігання в Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області закордонний паспорт.
Термін дії обов'язків продовжений до 28 вересня 2020 року.
Нагадаємо, Івана Мунтяна підозрюють в отриманні хабара за передачу в оренду оздоровчого комплексу. За версією слідства, він вимагав у липні 2019 року за це 400 тисяч доларів. Протягом серпня-жовтня 2019 року правоохоронці задокументували отримання Мунтяном хабара в розмірі 180 тисяч гривень.