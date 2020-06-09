18:04  09 червня
У Кривому Розі загорівся трамвай з пасажирами
10:34  09 червня
Четверо переселенців з Донбасу представлять ОРДЛО на переговорах у Мінську
14:54  09 червня
СБУ за три місяці виявила більше 20 проросійських агітаторів
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
09 червня 2020, 14:03 9

На Рівненщині викинули 20 тонн львівського сміття

09 червня 2020, 14:03 9
Читайте также на русском языке
Серед відходів знайшли використані пробірки від аналізів на COVID-19
Серед відходів знайшли використані пробірки від аналізів на COVID-19
Читайте также
на русском языке

У селі Копань, Демидівського району Рівненської області невідомі викинули 20 тонн сміття. Ймовірно його привезли зі Львівської області. У відходах знайдені пробірки від тестів на коронавірус.

Про інцидент повідомило ГУ Нацполіції Рівненської області, пише RegioNews.

До поліції звернувся селищний голова Віктор Іщук голова і повідомив, що на дорозі до звалища села Копань з’явилася гора сміття, яку скинули приблизно за 10 кілометрів від національного заповідника "Поле Берестецької битви”.

У відходах натрапили на використані пробірки після тестування на COVID-19, повідомили у поліції.

Накладні, квитанції та договори у смітті вказують на його приналежність до Львова, пишуть журналісти Суспільного.

Нагадаємо, у лютому львівське сміття запропонували вивозити на Буковину.

Через намагання "проштовхнути" це рішення на сесії, виборної посади позбувся один з мерів міст на Буковині.

У травні правоохоронці Львівщини припинили розкрадання бюджетних коштів при вивезенні твердих побутових відходів. Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, зловмисники, за сприяння посадових осіб підприємств, які вивозять сміття, організували схему розкрадання бюджетних коштів.

коронавірус відходи сміття Львів поліція Рівне тести
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Нарубав на 15 мільйонів: лісничий на Житомирщині незаконно знищив здорові дерева
09 червня 2020, 13:24
В Житомирі закрили відділення пологового будинку - знову коронавірус
09 червня 2020, 12:54
У Херсоні одужали всі хворі на коронавірус
09 червня 2020, 12:33
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Сергій Лещенко
Всі блоги »