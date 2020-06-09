На Рівненщині викинули 20 тонн львівського сміття

Серед відходів знайшли використані пробірки від аналізів на COVID-19

Серед відходів знайшли використані пробірки від аналізів на COVID-19

У селі Копань, Демидівського району Рівненської області невідомі викинули 20 тонн сміття. Ймовірно його привезли зі Львівської області. У відходах знайдені пробірки від тестів на коронавірус.

Про інцидент повідомило ГУ Нацполіції Рівненської області, пише RegioNews.

До поліції звернувся селищний голова Віктор Іщук голова і повідомив, що на дорозі до звалища села Копань з’явилася гора сміття, яку скинули приблизно за 10 кілометрів від національного заповідника "Поле Берестецької битви”.

У відходах натрапили на використані пробірки після тестування на COVID-19, повідомили у поліції.

Накладні, квитанції та договори у смітті вказують на його приналежність до Львова, пишуть журналісти Суспільного.

Нагадаємо, у лютому львівське сміття запропонували вивозити на Буковину.

Через намагання "проштовхнути" це рішення на сесії, виборної посади позбувся один з мерів міст на Буковині.

У травні правоохоронці Львівщини припинили розкрадання бюджетних коштів при вивезенні твердих побутових відходів. Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, зловмисники, за сприяння посадових осіб підприємств, які вивозять сміття, організували схему розкрадання бюджетних коштів.