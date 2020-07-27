Рейтинг президента Зеленського опустився до 30% - опитування

Його діяльністю не задоволені понад половина опитаних

Його діяльністю не задоволені понад половина опитаних

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Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, за чинного президента України Володимира Зеленського готові проголосувати 30,2% виборців, які визначилися з кандидатом і підуть на вибори.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося у період із 15 по 20 липня, передає RegioNews.

Серед усіх опитаних респондентів рейтинг Зеленського становить 23%.

За Юрія Бойка готові проголосувати 14,4% громадян, які визначилися з вибором, за Петра Порошенка – 13,7%, рейтинг Юлії Тимошенко становить 9,1%.

Діяльністю Володимира Зеленського на посаді президента не задоволені 56% респондентів, задоволені - 36%. Діяльність Верховної Ради схвалюють близько 10%, а майже 80% не задоволені її діяльністю.

У рейтингу партій лідером є "Слуга народу", за яку готовІ проголосувати майже 28% тих, хто визначився з вибором. За нею слідує ОПЗЖ із рейтингом 16%. 14% виборців підтримують "Європейську солідарність" і 10% - "Батьківщину".

Більше 60% вважають, що економічне становище в Україні погіршилось за останні півроку, чверть думають, що воно не змінилося, і лише 8% помітили покращення", - йдеться в повідомленні.

17% громадян вважають, що в найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 35% вважають, що вона не зміниться, і 40% - очікують погіршення.

Загалом причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади, хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус", - зазначають соціологи.

Що стосується місцевих виборів, то половина опитаних планують підтримати саме місцеву партію, навіть якщо вона буде балотуватися лише в одній області. І лише 30% мають намір голосувати за відому національну політичну силу.

Нагадаємо, львів`яни не хочуть голосувати за кандидатів в мери від "Слуги народу" - РЕЙТИНГ.