Представитель России Козак заявил о выходе из переговорного процесса по Донбассу

Переговоры на уровне советников он назвал "бессмысленными"

Переговоры на уровне советников он назвал "бессмысленными"

Фото из открытых источников

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак решил выйти из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком

Об этом пишет Regionews со ссылкой на издание "Страна".

Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины. В нем политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата, в рамках которого он встречался, в частности, с Ермаком.

Также в письме он критикует проект документа, который сейчас прорабатывается в рамках "Нормандии". Его подробности в послании не приводятся, однако Козак заявляет, что документ бессмысленный и ничего не решает в деле урегулирования конфликта на Донбассе.

Со всей ответственность заверяю, что я не намерен далее участвовать в этом бесконечно длящемся" спектакле "с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию", - написал помощник президента РФ.

Он предложил ограничить работу помощников лидеров стран "Нормандии", предоставив им заниматься исключительно техническим сопровождением встреч глав государств. А согласование вопросов, которыми занимались Козак, Ермак и советники руководителей Франции и Германии ранее, передать министрам иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

В свою очередь в Москве отрицают планы по выходу Дмитрия Козака из переговоров с украинским коллегой в формате советников "нормандской четверки".

Как заявил "Интерфаксу" (Interfax.ru) источник, близкий к переговорам с российской стороны, письмо такого содержания Козак действительно направлял своих коллег из нормандского формата.

В нем говорится о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников, однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров. Наоборот, РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса с целью имплементации Минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь сам Андрей Ермак заявил, что инициатива Дмитрия Козака прекратить переговоры на уровне советников "нормандского формата" является лишь попыткой РФ усилить свои позиции, сообщает Укринформ.

Напомним, 28 июля от участия в ТКГ отказался Леонид Кучма.

Сегодня Зеленский официально назначил леонида Кравчука председателем украинской делегации в ТКГ вместо Кучмы.