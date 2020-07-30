В зоні ООС померли троє військових через "різке погіршення стану здоров’я"

Що саме стало причиною їхньої смерті, не повідомляють

Що саме стало причиною їхньої смерті, не повідомляють

У штабі ООС сьогодні ввечері, 30 липня, повідомили про смерть трьох військових через «різке погіршення стану здоров’я».

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Від початку поточного тижня троє українських військових з лав Об’єднаних сил померли "внаслідок різкого погіршення стану здоров’я".

28 липня перестала битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна. А сьогодні Україна втратила ще одного захисника – старшого сержанта Володимира Перекрестова", – йдеться у повідомленні.

Командування об’єднаних сил із сумом повідомляє, що з початку тижня ми втратили трьох відданих патріотів та мужніх... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 30 липня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від 27 липня, коли почало діяти перемир`я, втрат серед військових через бойові дії (загиблих і поранених) немає.