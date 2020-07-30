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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 липня 2020, 17:25 3

Закарпатській області загрожує сміттєвий колапс - голова ОДА

30 липня 2020, 17:25 3
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На думку чиновника, цю проблему можна вирішити лише політичними та управлінськими методами
На думку чиновника, цю проблему можна вирішити лише політичними та управлінськими методами
Фото: flickr
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Найближчим часом на Закарпаття чекає сміттєвий колапс, так як в області накопичується понад 300 тонн сміття за рік.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров під час звіту за 100 днів роботи, передає RegioNews.

Наразі ситуація така, що нам уже немає куди його подіти. Легальні полігони в області на 90% заповнені. Львів наше сміття не приймає, Франківськ не має таких потужностей”, - сказав Петров.

За його словами, цю проблему можна вирішити лише шляхом політичного рішення та управлінського контролю, зокрема, за допомогою Закону "Про поводження з твердими побутовими відходами”.

На думку голови ОДА, питання будівництва сміттєпереробного заводу в області впирається в питання його рентабельності.

Світова практика показує, що це не рентабельно. Виходячи з рівня добробуту громадян на Закарпатті, жоден інвестиційний проект в цій сфері не матиме точку окупності навіть за 10 років роботи. Тому тут необхідно дотування, жоден інвестор не зайде на цей ринок, доки не буде гарантій від держави,” - повідомив Петров.

Він також вважає, що в області необхідно формувати культуру поводження з відходами та пропагувати сортування сміття.

Нагадаємо, Шмигаль провів нараду через забруднення сміттям прикордонних річо, уряд планує запровадити комплексні рішення задля вирішення цієї проблеми.

сміття Ужгород Закарпаття звіт Олексій Петров
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