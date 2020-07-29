У ДБР відзвітували про результати роботи за 6 місяців 2020 року

Слідчі арештували майна у п'ять разів більше, ніж за весь 2019 рік

Слідчі арештували майна у п'ять разів більше, ніж за весь 2019 рік

Фото: з відкритих джерел

Державне бюро розслідувань відзвітувало про свою роботу за перші шість місяців 2020 року. У ДБР поділилися результатами роботи за чотирма напрямками: неправомірна вигода, тиск на бізнес, катування та арештоване майно.

Про це повідомляють на сайті ДБР, передає RegioNews. Так, за перші 6 місяців цього року було зроблено: 1. Неправомірна вигода. Повідомляється, що на третину більше повідомлень про підозру та удвічі більше обвинувальних актів було скеровано до суду. 2. Тиск на бізнес. На чверть більше повідомлень про підозру та удвічі більше обвинувальних актів скеровано до суду щодо працівників правоохоронних органів. 3. Катування. Повідомили втричі більше підозр та майже в чотири рази більше обвинувальних актів скерували до суду щодо протизаконних дій силовиків. 4. Арештоване майно. З метою відшкодування завданих збитків слідчі ДБР арештували майна як мінімум у п'ять разів більше, ніж за весь 2019 рік. Раніше повідомлялось, що слідчого Державного бюро розслідувань Олега Корецького, який заявляв про тиск керівництва при розслідуванні справ проти Петра Порошенка, звільнено на підставі скорочення його посади.

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