Закарпатской области грозит мусорный коллапс - председатель ОГА

По мнению чиновника, эту проблему можно решить только политическими и управленческими методами

По мнению чиновника, эту проблему можно решить только политическими и управленческими методами

Фото: flickr

В ближайшее время на Закарпатье ждет мусорный коллапс, так как в области накапливается более 300 тонн мусора в год.

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров во время отчета за 100 дней работы, передает RegioNews.

Сейчас ситуация такова, что нам уже некуда его деть. Легальные полигоны в области на 90% заполнены. Львов наш мусор не принимает, Франковск не имеет таких мощностей", - сказал Петров.

По его словам, эту проблему можно решить только путем политического решения и управленческого контроля, в частности, с помощью Закона "Об обращении с твердыми бытовыми отходами".

По мнению председателя ОГА, вопрос строительства мусороперерабатывающего завода в области упирается в вопрос его рентабельности.

Мировая практика показывает, что это не рентабельно. Исходя из уровня благосостояния граждан в Закарпатье, ни один инвестиционный проект в этой сфере не будет иметь точку окупаемости даже за 10 лет работы. Поэтому здесь необходимо дотирование, ни один инвестор не зайдет на этот рынок, пока не будет гарантий от государства", - сообщил Петров.

Он также считает, что в области необходимо формировать культуру обращения с отходами и пропагандировать сортировку мусора.

Напомним, Шмыгаль провел совещание из-за загрязнения мусором пограничных рек, правительство планирует ввести комплексные решения для решения этой проблемы.