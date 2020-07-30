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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 липня 2020, 14:00 3

НАБУ завершило слідство у справі про розкрадання при будівництві бліндажів в ООС

30 липня 2020, 14:00 3
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Бліндажі не відповідали проектній документації
Бліндажі не відповідали проектній документації
Фото: НАБУ
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Національне антикорупційне бюро спільно із працівниками САП завершили досудове розслідування у справі про розкрадання 2,87 млн ​​грн під час будівництва бліндажів в зоні ООС.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Досудове розслідування за підозрою директора департаменту капітального будівництва Донецької ОДА у завданні 2,87 млн грн шкоди Міністерству оборони України, завершено", - йдеться в повідомленні.

29 липня матеріали справи передали для ознайомлення до Вищого антикорупційного суду. Дії чиновника кваліфікували як зловживання владою або службовим становищем.

За даними слідства, бліндажі не відповідали проектній документації, однак підозрюваний безпідставно прийняв виконані роботи. У межах розслідування в березні 2018 року чиновнику Донецької ОДА повідомили про підозру.

Нагадаємо, НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака.

ООС НАБУ розслідування корупція справа
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