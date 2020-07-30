НАБУ завершило следствие по делу о хищении при строительстве блиндажей в ООС

Блиндажи не соответствовали проектной документации

Блиндажи не соответствовали проектной документации

Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро совместно с работниками САП завершили досудебное расследование по делу о хищении 2,87 млн грн при строительстве блиндажей в зоне ООС.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Досудебное расследование по подозрению директора департамента капитального строительства Донецкой ОГА в задании 2,87 млн грн ущерба Министерству обороны Украины, завершено", - говорится в сообщении.

29 июля материалы дела передали для ознакомления в Высший антикоррупционного суду. Действия чиновника квалифицировали как злоупотребление властью или служебным положением.

По данным следствия, блиндажи не соответствовали проектной документации, однако подозреваемый безосновательно принял выполненные работы. В рамках расследования в марте 2018 года чиновнику Донецкой ОГА сообщили о подозрении.

Напомним, НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака.