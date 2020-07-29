Абромавічус може піти з посади гендиректора "Укроборонпрому"
Нова команда держконцерну «Укроборонпром» продовжить роботу, проте його гендиректор Айварас Абромавічус може змінити посаду.
Про це повідомив сам Абромавічус за підсумками зустрічі в середу в Офісі президента (ВП), пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Команда буде працювати далі, я також буду працювати далі, і ми скоро побачимо на якій посаді", — сказав він у ході круглого столу Київської школи економіки.
За його словами, за підсумками зустрічі в ОП він зробив висновок про політичну підтримку рухатися далі у реформах держконцерну.
Абромавічус нагадав, що спочатку йшов на посаду гендиректора лише на 2-3 місяці, щоб почати фінансовий і forensic-аудит, розробити стратегічні документи і сформувати нову команду.
Зараз я вже 11 місяців на цій посаді, і це втричі або вчетверо більше, ніж я планував, і які були домовленості особисто з президентом", — сказав гендиректор "Укроборонпрому".
Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", раніше розглядалося питання можливого повернення Абромавичуса до наглядової ради держконцерну. Він вже очолював його в період з початку червня по кінець серпня 2019 року, коли президент Володимир Зеленський призначив його гендиректором "Укроборонпрому".
Нагадаємо, в червні "Укроборонпром" звільнив керівника ДП "Антонов".