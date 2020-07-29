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29 липня 2020, 21:15

Абромавічус може піти з посади гендиректора "Укроборонпрому"

29 липня 2020, 21:15
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Найімовірніше, Абромавічус повернеться до наглядової ради держконцерну
Найімовірніше, Абромавічус повернеться до наглядової ради держконцерну
Фото з відкритих джерел
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Нова команда держконцерну «Укроборонпром» продовжить роботу, проте його гендиректор Айварас Абромавічус може змінити посаду.

Про це повідомив сам Абромавічус за підсумками зустрічі в середу в Офісі президента (ВП), пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Команда буде працювати далі, я також буду працювати далі, і ми скоро побачимо на якій посаді", — сказав він у ході круглого столу Київської школи економіки.

За його словами, за підсумками зустрічі в ОП він зробив висновок про політичну підтримку рухатися далі у реформах держконцерну.

Абромавічус нагадав, що спочатку йшов на посаду гендиректора лише на 2-3 місяці, щоб почати фінансовий і forensic-аудит, розробити стратегічні документи і сформувати нову команду.

Зараз я вже 11 місяців на цій посаді, і це втричі або вчетверо більше, ніж я планував, і які були домовленості особисто з президентом", — сказав гендиректор "Укроборонпрому".

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", раніше розглядалося питання можливого повернення Абромавичуса до наглядової ради держконцерну. Він вже очолював його в період з початку червня по кінець серпня 2019 року, коли президент Володимир Зеленський призначив його гендиректором "Укроборонпрому".

Нагадаємо, в червні "Укроборонпром" звільнив керівника ДП "Антонов".

Укроборонпром Айварас Абромавічус звільнення Офіс президента посада
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