Абромавічус може піти з посади гендиректора "Укроборонпрому"

Найімовірніше, Абромавічус повернеться до наглядової ради держконцерну

Найімовірніше, Абромавічус повернеться до наглядової ради держконцерну

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Про це повідомив сам Абромавічус за підсумками зустрічі в середу в Офісі президента (ВП), пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Команда буде працювати далі, я також буду працювати далі, і ми скоро побачимо на якій посаді", — сказав він у ході круглого столу Київської школи економіки.

За його словами, за підсумками зустрічі в ОП він зробив висновок про політичну підтримку рухатися далі у реформах держконцерну.

Абромавічус нагадав, що спочатку йшов на посаду гендиректора лише на 2-3 місяці, щоб почати фінансовий і forensic-аудит, розробити стратегічні документи і сформувати нову команду.

Зараз я вже 11 місяців на цій посаді, і це втричі або вчетверо більше, ніж я планував, і які були домовленості особисто з президентом", — сказав гендиректор "Укроборонпрому".

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", раніше розглядалося питання можливого повернення Абромавичуса до наглядової ради держконцерну. Він вже очолював його в період з початку червня по кінець серпня 2019 року, коли президент Володимир Зеленський призначив його гендиректором "Укроборонпрому".

Нагадаємо, в червні "Укроборонпром" звільнив керівника ДП "Антонов".