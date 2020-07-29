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29 июля 2020, 21:15

Абромавичус может уйти с поста гендиректора "Укроборонпрома"

29 июля 2020, 21:15
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Вероятнее всего, Абромавичус вернется в наблюдательный совет госконцерна
Вероятнее всего, Абромавичус вернется в наблюдательный совет госконцерна
Фото из открытых источников
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Новая команда госконцерна «Укроборонпром» продолжит работу, однако его гендиректор Айварас Абромавичус может сменить должность.

Об этом сообщил сам Абромавичус по итогам встречи в среду в Офисе президента (ОП), пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим на какой должности", — сказал он в ходе круглого стола Киевской школы экономики.

По его словам, по итогам встречи в ОП он сделал вывод о политической поддержке двигаться дальше в проводимых в госконцерне изменениях.

Абромавичус напомнил, что изначально шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и сформировать новую команду.

Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности, и это втрое или вчетверо больше, чем я планировал, и какие были договоренности лично с президентом", — сказал гендиректор "Укроборонпрома".

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в набсовет госконцерна. Он уже возглавлял его в период с начала июня по конце августа 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором "Укроборонпрома".

Напомним, в июне "Укроборонпром” уволил руководителя ГП "Антонов".

Укроборонпром Айварас Абромавичус увольнение Офис президента должность
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