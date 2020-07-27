Виконком Херсонської міської ради просить мера Миколаєнка звільнити його заступницю

Окрім цього, вони просять провести службове розслідування дій чиновниці

Окрім цього, вони просять провести службове розслідування дій чиновниці

Фото: Facebook

Текст звернення до очільника Херсона було оприлюднено у місцевих ЗМІ, пише Regionews.

Причиною звернення стали висловлювання Олени Мазур в одному з онлайн-видань, яке, за словами, членів виконкому, дискредитують виконавчий орган місцевого самоврядування та особисто Володимира Миколаєнка, як його керівника.

Виконком – це ручний апарат мера і він не може йти проти рішення сесії. Сесія вирішила, а виконком затвердив. А тут сидять люди, які "не включились". Сидить і посміхається Горланов, сидить і дивиться вдалечінь Кондратов (члени виконкому – ред.). Кажу конкретно – Кондратову вигідно, щоби місто було брудне, бо він йде на вибори проти мера. Я вважаю, цей виконком треба розігнати і набрати трьох людей, які будуть працювати", - сказала Мазур.

У свою чергу, члени виконкому висловили обурення некомпетентністю Олени Мазур в сфері житлово-комунального господарства як профільного заступника міського голови. Вони зазначили, що чиновниця розпускала чутки у ЗМІ про розпуск комітету після провалу голосувань за суперечливі проекти рішення, які подавала Мазур.

Чи відреагує Володимир Миколаєнко, поки невідомо. Варто зазначити, що питання некомпетентності Олени Мазур раніше піднімали члени депутатської комісії міськради з питань ЖКГ та керівництво Департаменту ЖКГ.

Останні після цього заявили про тиск з боку Володимира Миколаєнка після того, як очільник Херсона звільнив Володимира Чушака з посади заступника директора департамента.

Нагадаємо, 20 липня на мера Херсона Миколаєнка подали заяву до поліції.