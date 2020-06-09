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09 червня 2020, 13:01 13

"Укроборонпром” звільнив керівника ДП "Антонов"

09 червня 2020, 13:01 13
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Держонцерн "Укроборонпром” ухвалив рішення про припинення повноважень президента підприємства ДП "Антонов” Олександра Донця.
Держонцерн "Укроборонпром” ухвалив рішення про припинення повноважень президента підприємства ДП "Антонов” Олександра Донця.
Фото з відкритих джерел
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Після перевірки підприємства керівництво «Укроборонпрому» вирішило змінити президента ДП «Антонов». Тимчасовим виконуючим обов’язки призначено Олександра Лося, віце-президента з проектування.

Про це повідомляє пресслужба концерну "Укроборонпром", пише RegioNews.

Відповідний наказ підписаний генеральним директором ДК "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом сьогодні, 9 червня.

Напередодні комісія ДК "Укроборонпром” завершила перевірку ДП "Антонов” й передала матеріали за її результатами до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Перевірка проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням прем’єр-міністра України за даними СБУ щодо наявної інформації про "нанесення шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва Державного підприємства "Антонов”.

За результатами перевірки виявлені численні факти, що дійсно можуть свідчити про неефективне управління держпідприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації найбільшого авіаційного підприємства України.

Результати перевірки разом з матеріалами щодо дій керівництва підприємства, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.

Акт перевірки також направлений Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Кабінету Міністрів України та Офісу Президента України.

З актом та матеріалами перевірки керівництво Концерну також ознайомило голову Профспілки авіабудівників.

Нгадаємо, раніше повідомлялося, що Миколаївський авіаремонтний завод виграв тендер на ремонт літаків ВПС Пакистану.

СБУ звільнення перевірки президент корупція Укроборонпром підприємство ДП Антонов
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