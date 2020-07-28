Меру Енергодара вручили підозру у невиконанні рішення суду

Тим самим він завдав місту збитків на 400 тисяч гривень

Тим самим він завдав місту збитків на 400 тисяч гривень

Фото: Енергодарська міська рада

Мер Енергодара Павло Музика отримав підозру за фактом умисного невиконання рішення суду посадовою особою. Правоохоронці вважають, що мер тим самим завдав Енергодару 400 тисяч гривень матеріальних збитків.

Про це пише Regionews з посиланням на ГУ Нацполіції Запорізької області.

За матеріалами слідства, в квітні 2018 року депутати Енергодарської міськради підтримали звільнення заступниці мера Яни Дабіжи, звинувативши у провалі медреформи.

Чиновниця вирішила оскаржити своє звільнення в суді і за рішенням Запорізького окружного адміністративного суду її повинні були поновити на посаді і виплатити зарплату за час вимушеного прогулу.

Енергодарський виконком зробив спробу оскаржити це рішення в Третьому апеляційному адмінсуді, але безрезультатно. У результаті чиновницю повинні були відновити на посаді в лютому 2019 року, але фактично приступити до роботи їй вдалося тільки 17 липня 2019 року.

Перед цим вона спільно з адвокатом звернулася в поліцію щодо невиконання судового рішення у строк, що призвело до того, що вона залишилася без засобів до існування. У мерії Енергодара виправдовувалися тим, що нібито не зрозуміли, хто саме повинен був виконувати рішення суду. Так, як звільнила чиновницю міськрада своїм рішенням, то у мерії думали, що і відновити теж повинна міськрада на сесії, але правоохоронці в результаті поклали відповідальність на градоначальника і відкрили кримінальне провадження.

У поліції заявляють про те, що в період з 22 лютого по 20 травня 2019 року Енергодарський міський голова, очолюючи виконком міської ради, навмисне не вжив жодних заходів необхідних для виконання рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника. Ці дії завдали збитків громаді міста Енергодара на суму близько 400 тисяч грн (у цю суму входить 220 тисяч грн зарплати за рішенням окружного адмінсуду і 177 тисяч грн зарплати в період з лютого по липень 2019 року).

Чиновнику вручили про підозру за фактом невиконання судового рішення. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, раніше Мер Енергодара затвердив кодекс поведінки для міських чиновників.