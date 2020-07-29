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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 липня 2020, 18:47 5

В поліції Чернігівської області з'явився новий очільник

29 липня 2020, 18:47 5
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Представлення нового керівника обласної поліції відбулося 29 липня
Представлення нового керівника обласної поліції відбулося 29 липня
Фото: Нацполіція
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Новим керівником Національної поліції у Чернігівській області призначений Володимир Нідзельський.

Про це повідомили в пресслужбі МВС, передає RegioNews.

На цій посаді він змінив попереднього керівника Едуарда Альохіна, який був переведений в центральний орган управління Нацполіції.

До призначення Нідзельський працював начальником управління стратегічних розслідувань в Київській області.

Він також має досвід роботи у Чернігівській області, так як упродовж року обіймав посаду начальника Управління захисту економіки області.

Нагадаємо, поліція Сумщини перевіряє інформацію про стрілянину, начебто влаштовану головою ОДА Грищенком.

Чернігівська область поліція призначення МВС посада
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