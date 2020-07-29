В поліції Чернігівської області з'явився новий очільник

Представлення нового керівника обласної поліції відбулося 29 липня

Представлення нового керівника обласної поліції відбулося 29 липня

Фото: Нацполіція

Про це повідомили в пресслужбі МВС, передає RegioNews.

На цій посаді він змінив попереднього керівника Едуарда Альохіна, який був переведений в центральний орган управління Нацполіції.

До призначення Нідзельський працював начальником управління стратегічних розслідувань в Київській області.

Він також має досвід роботи у Чернігівській області, так як упродовж року обіймав посаду начальника Управління захисту економіки області.

Нагадаємо, поліція Сумщини перевіряє інформацію про стрілянину, начебто влаштовану головою ОДА Грищенком.