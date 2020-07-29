В поліції Чернігівської області з'явився новий очільник
Представлення нового керівника обласної поліції відбулося 29 липня
Представлення нового керівника обласної поліції відбулося 29 липня
Новим керівником Національної поліції у Чернігівській області призначений Володимир Нідзельський.
Про це повідомили в пресслужбі МВС, передає RegioNews.
На цій посаді він змінив попереднього керівника Едуарда Альохіна, який був переведений в центральний орган управління Нацполіції.
До призначення Нідзельський працював начальником управління стратегічних розслідувань в Київській області.
Він також має досвід роботи у Чернігівській області, так як упродовж року обіймав посаду начальника Управління захисту економіки області.
Нагадаємо, поліція Сумщини перевіряє інформацію про стрілянину, начебто влаштовану головою ОДА Грищенком.
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