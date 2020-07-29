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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июля 2020, 15:40 7

Стало известно, кто возглавил штаб "Слуги народа" на местных выборах

29 июля 2020, 15:40 7
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На выборах в Киеве Корниенко будет "политическим куратором"
На выборах в Киеве Корниенко будет "политическим куратором"
Фото: Facebook
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Всеукраинский штаб "Слуги народа" на местных выборах возглавил председатель партии и первый заместитель руководителя ее фракции в парламенте Александр Корниенко.

Об этом он сообщил в интервью Украинской правде, передает RegioNews.

Я руководитель кампании по всей стране, давайте так скажу. И по Киеву - политический куратор", - заявил Корниенко.

Он добавил, что сейчас штаб "Слуги народа" занят интенсивной подготовкой к осенним выборам.

У нас по всем направлениям есть небольшая группа, юристы, есть те, кто работают по проверке и обработке кандидатов, потому что это и областные, и городские советы областных центров, и кандидатов в мэры", - сообщил Корниенко.

Напомним, ранее кандидат в мэри столицы Ирина Верещук заявила, что киевский штаб "Слуги народа" возглавит Александр Корниенко.

Александр Корниенко Слуга народа штаб Местные выборы Киев
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