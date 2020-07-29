У "Слузі народу" вирішили відмовитися від свого передвиборчого гасла

Правляча партія відмовилася від гасла "Зробимо їх разом"

Правляча партія відмовилася від гасла "Зробимо їх разом"

Фото: flickr

Партія "Слуга народу" перед місцевими виборами вирішила змінити гасло "Зробимо їх разом", із яким у 2019 році Володимир Зеленський став президентом, і завів у парламент більшість депутатів.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Українській правді", передає RegioNews.

Ні, точно не "зробимо їх разом". Є кілька сенсів, які ми будемо використовувати, наприклад, "вирішимо це разом" – тобто збільшення доступу до прийняття рішень, народовладдя", - сказав Корнієнко.

За його словами, до виборів буде взяте на озброєння гасло, "пов'язане з конкретними результатами", яких досягла правляча партія. Форму цих меседжів ще обговорюють.

Корнієнко додав, що зараз він - керівником кампанії по всій країні, а по Києву – політичний куратор.

Нагадаємо, у "Слузі народу" розповіли, коли проведуть передвиборчий з'їзд партії.