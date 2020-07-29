"Чітко прописаний алгоритм": у МОЗ пояснили, що робити українцям при поверненні з "червоних зон"

В оновлений список "червоної зони" потрапила Болгарія, Румунія та Албанія

В оновлений список "червоної зони" потрапила Болгарія, Румунія та Албанія

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як діяти громадянам України, які повертаються з країн, де складна епідеміологічна ситуація. Напередодні міністерство розширило список "червоної зони".

Про це він повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає RegioNews.

За його словами, МОЗ визначає перелік країн, які увійшли в "червону" або "зелену" зону. Там дуже чіткий показник захворюваності, рівня активних хворих. Чітко прописаний алгоритм, що роблять люди, які прилітають з "червоної" зони.

На прикордонній службі вони повинні встановити програму "Дій вдома", для зручності наших громадян ми ввели додаткову опцію - зробити ПЛР-тест, перелік лабораторій є на сайті МОЗ. Відразу ця інформація передається в поліцію, і особа знімається з контролю в додатку "Дій вдома",- сказав Степанов.

Нагадаємо, що дві третини пацієнтів, які викликають "швидку допомогу", не отримують вчасно екстрену медичну допомогу, і лише в 17-18% випадків викликів машина укладається в потрібний час приїзду.