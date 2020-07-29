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Степанов відреагував на бажання депутатів відправити його у відставку
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29 липня 2020, 10:39 6

Степанов відреагував на бажання депутатів відправити його у відставку

29 липня 2020, 10:39 6
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Він упевнений, що ініціювали відставку депутати "Голосу", які "мали пряме відношення до розвалу медицини"
Він упевнений, що ініціювали відставку депутати "Голосу", які "мали пряме відношення до розвалу медицини"
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував зареєстрований у Верховній Раді проєкт постанови про його відставку.

Як передає RegioNews, про це міністр розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

Мені здається, як тільки ми починаємо робити якісь серйозні дії по "порятунку медицини", відразу починається активізація людей, які мали пряме відношення до розвалу цієї медицини, і є зараз депутатами партії "Голос", яка стала ініціатором цих подій", - заявив голова МОЗ.

Степанов зазначив, що не може назвати свою діяльність бездоганною.

Але я вважаю, що досить багато зроблено за цей період. У нас є чіткі плани, що ми будемо робити далі", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді України зареєстрований проєкт постанови про звільнення з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

У партії "Голос" відзначають, що їх ініціативу щодо відставки міністра підтримала майже чверть парламентаріїв.

ВР партія відставка МОЗ Максим Степанов
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