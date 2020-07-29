09:51  29 липня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували більше тисячі нових випадків
10:39  29 липня
Степанов відреагував на бажання депутатів відправити його у відставку
13:14  29 липня
Зеленський пообіцяв зробити все для підтримки перемир'я на Донбасі
UA | RU
UA | RU
29 липня 2020, 09:51 14

Коронавірус в Україні: за добу зафіксували більше тисячі нових випадків

29 липня 2020, 09:51 14
Читайте также на русском языке
За минулу добу виявили 1022 нових заражених, 21 людина померла, а 650 одужали
За минулу добу виявили 1022 нових заражених, 21 людина померла, а 650 одужали
pixabay.com
Читайте также
на русском языке

Станом на 29 липня в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, одужали від хвороби вже 37 394, в цілому по країні померли 1650 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків зараження за добу виявили у Львівській області - 149, в Івано-Франківській області - 118, а в Києві - 132.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2660 випадків;
  • Волинська область — 3694 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1364 випадки;
  • Донецька область — 861 випадок;
  • Житомирська область — 1764 випадки;
  • Закарпатська область — 5008 випадків;
  • Запорізька область — 767 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4342 випадки;
  • Кіровоградська область — 697 випадків;
  • м. Київ — 7932 випадки;
  • Київська область — 3629 випадків;
  • Львівська область — 9248 випадків;
  • Луганська область — 122 випадки;
  • Миколаївська область — 563 випадки;
  • Одеська область — 3104 випадки;
  • Полтавська область — 414 випадків;
  • Рівненська область — 5837 випадків;
  • Сумська область — 467 випадків;
  • Тернопільська область — 2852 випадки;
  • Харківська область — 3556 випадків;
  • Херсонська область — 224 випадки;
  • Хмельницька область — 1086 випадків;
  • Чернівецька область — 5751 випадок;
  • Черкаська область — 910 випадків;
  • Чернігівська область — 745 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, днем раніше в Україні заразилися 919 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус вірус карантин хвороба пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »