Коронавірус в Україні: за добу зафіксували більше тисячі нових випадків
За минулу добу виявили 1022 нових заражених, 21 людина померла, а 650 одужали
За минулу добу виявили 1022 нових заражених, 21 людина померла, а 650 одужали
Станом на 29 липня в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, одужали від хвороби вже 37 394, в цілому по країні померли 1650 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків зараження за добу виявили у Львівській області - 149, в Івано-Франківській області - 118, а в Києві - 132.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2660 випадків;
- Волинська область — 3694 випадки;
- Дніпропетровська область — 1364 випадки;
- Донецька область — 861 випадок;
- Житомирська область — 1764 випадки;
- Закарпатська область — 5008 випадків;
- Запорізька область — 767 випадків;
- Івано-Франківська область — 4342 випадки;
- Кіровоградська область — 697 випадків;
- м. Київ — 7932 випадки;
- Київська область — 3629 випадків;
- Львівська область — 9248 випадків;
- Луганська область — 122 випадки;
- Миколаївська область — 563 випадки;
- Одеська область — 3104 випадки;
- Полтавська область — 414 випадків;
- Рівненська область — 5837 випадків;
- Сумська область — 467 випадків;
- Тернопільська область — 2852 випадки;
- Харківська область — 3556 випадків;
- Херсонська область — 224 випадки;
- Хмельницька область — 1086 випадків;
- Чернівецька область — 5751 випадок;
- Черкаська область — 910 випадків;
- Чернігівська область — 745 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, днем раніше в Україні заразилися 919 осіб.
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