Коронавірус в Україні: за добу зафіксували більше тисячі нових випадків

За минулу добу виявили 1022 нових заражених, 21 людина померла, а 650 одужали

За минулу добу виявили 1022 нових заражених, 21 людина померла, а 650 одужали

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Станом на 29 липня в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, одужали від хвороби вже 37 394, в цілому по країні померли 1650 осіб.