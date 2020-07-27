Під Офісом президента завершилася акція протесту проти капітуляції на Донбасі
Активісти вирішили піти до будинку президента Володимира Зеленського
Активісти вирішили піти до будинку президента Володимира Зеленського
На мітингу також звучали гасла після цього прийти на Майдан Незалежності.
Про це пише RegioNews з посиланням на Depo.ua.
На завершення мітингу біля Офісу президента учасники заспівали гімн України і вирішили піти до будинку, де живе президент України Володимир Зеленський, щоб продовжити протест.
Нагадаємо, під Офісом президента проводилася акція "Наша армія - миру гарант, а Росія - окупант". Причиною акції стало те, що на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі.
Протестувальники озвучили свої вимоги, зокрема припинення роззброєння армії на Донбасі і вираження недовіри главі Офісу президента Андрію Єрмаку.
На Банковій протестувальники озвучили вимоги до президентаВсі новини »
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