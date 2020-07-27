Під Офісом президента завершилася акція протесту проти капітуляції на Донбасі

Активісти вирішили піти до будинку президента Володимира Зеленського

Активісти вирішили піти до будинку президента Володимира Зеленського

Фото: Укрінформ

На мітингу також звучали гасла після цього прийти на Майдан Незалежності.

Про це пише RegioNews з посиланням на Depo.ua.

На завершення мітингу біля Офісу президента учасники заспівали гімн України і вирішили піти до будинку, де живе президент України Володимир Зеленський, щоб продовжити протест.

Нагадаємо, під Офісом президента проводилася акція "Наша армія - миру гарант, а Росія - окупант". Причиною акції стало те, що на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Протестувальники озвучили свої вимоги, зокрема припинення роззброєння армії на Донбасі і вираження недовіри главі Офісу президента Андрію Єрмаку.