Частина Києва залишилася без світла і води
Через аварію на ТЕЦ-5 частина споживачів Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів залишились без електропостачання, а деякі споживачі ще й без водопостачання.
Про це пише RegioNews.
Зазначається, що електропостачання зникло близько 19:00. У Голосіївському районі світло пропало і через 10 хвилин з'явилось. Однак частини Шевченківського, Печерського та Солом'янського районів станом на 19:25 знеструмлені.
Жителі Позняків також повідомили, що у них був стрибок напруги. На пару хвилин світло пропало, але з'явилось. На Березняках світло пропадало двічі.
У ТРЦ Ocean Plaza через відсутність світла людей евакуювали з будівлі.
На станціях столичного метрополітену "Дружби народів" та "Печерська" також зникло електропостачання. Читайте також З ТРЦ Ocean Plaza через відсутність світла евакуювали людей Про це пише Telegram-канал "Киев сейчас". Зазначається, що люди виходять зі станцій назовні.
Користувачі тим часом викладають фото диму над ТЕЦ.
Нагадаємо, кілька годин тому в Івано-Франківську через дощі відбулося підтоплення вулиць міста.