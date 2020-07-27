Частина Києва залишилася без світла і води

Зупинилися тролейбуси, не працюють світлофори, немає світла і на двох станціях метро

Зупинилися тролейбуси, не працюють світлофори, немає світла і на двох станціях метро

Фото: Інформатор

Через аварію на ТЕЦ-5 частина споживачів Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів залишились без електропостачання, а деякі споживачі ще й без водопостачання.

Про це пише RegioNews.

Зазначається, що електропостачання зникло близько 19:00. У Голосіївському районі світло пропало і через 10 хвилин з'явилось. Однак частини Шевченківського, Печерського та Солом'янського районів станом на 19:25 знеструмлені.

Жителі Позняків також повідомили, що у них був стрибок напруги. На пару хвилин світло пропало, але з'явилось. На Березняках світло пропадало двічі.

У ТРЦ Ocean Plaza через відсутність світла людей евакуювали з будівлі.

На станціях столичного метрополітену "Дружби народів" та "Печерська" також зникло електропостачання. Читайте також З ТРЦ Ocean Plaza через відсутність світла евакуювали людей Про це пише Telegram-канал "Киев сейчас". Зазначається, що люди виходять зі станцій назовні.

Користувачі тим часом викладають фото диму над ТЕЦ.

Нагадаємо, кілька годин тому в Івано-Франківську через дощі відбулося підтоплення вулиць міста.