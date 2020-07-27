На Банковій протестувальники озвучили вимоги до президента
Під Офісом Президента України проходить акція протесту "Наша армія - миру гарант, а Росія - окупант".
Про це пише RegioNews.
До заходу, який розпочався півтори години тому, вже долучилось, щонайменше, кількасот осіб, люди постійно прибувають.
Протестувальники, зокрема, вимагають скасувати роззброєння армії у зоні військового конфлікту на Донбасі. Також прозвучала вимога висловити недовіру голові Офісу президента Андрію Єрмаку.
Як зазначили організатори протесту, мета заходу - продемонструвати незгоду із рішенням про "позбавлення права відкривати вогонь у відповідь та вести розвідувальну діяльність".
Нагадаємо, під Офісом президента проводиться акція "Наша армія - миру гарант, а Росія - окупант". Причиною акції стало те, що на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі.
RegioNews стежить за розвитком ситуації.