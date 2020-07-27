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27 липня 2020, 20:40 2

На Банковій протестувальники озвучили вимоги до президента

27 липня 2020, 20:40 2
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Вони вимагають скасувати роззброєння армії на Донбасі та висловити недовіру голові ОП Єрмаку
Вони вимагають скасувати роззброєння армії на Донбасі та висловити недовіру голові ОП Єрмаку
Фото: Укрінформ
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Під Офісом Президента України проходить акція протесту "Наша армія - миру гарант, а Росія - окупант".

Про це пише RegioNews.

До заходу, який розпочався півтори години тому, вже долучилось, щонайменше, кількасот осіб, люди постійно прибувають.

Протестувальники, зокрема, вимагають скасувати роззброєння армії у зоні військового конфлікту на Донбасі. Також прозвучала вимога висловити недовіру голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

Як зазначили організатори протесту, мета заходу - продемонструвати незгоду із рішенням про "позбавлення права відкривати вогонь у відповідь та вести розвідувальну діяльність".

Нагадаємо, під Офісом президента проводиться акція "Наша армія - миру гарант, а Росія - окупант". Причиною акції стало те, що на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі.

RegioNews стежить за розвитком ситуації.

Донбас Росія РФ Андрій Єрмак Офіс президента протести армія акція
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