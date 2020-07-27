На Банковій протестувальники озвучили вимоги до президента

Вони вимагають скасувати роззброєння армії на Донбасі та висловити недовіру голові ОП Єрмаку

Вони вимагають скасувати роззброєння армії на Донбасі та висловити недовіру голові ОП Єрмаку

Фото: Укрінформ

Під Офісом Президента України проходить акція протесту "Наша армія - миру гарант, а Росія - окупант".

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