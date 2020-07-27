Под Офисом президента завершилась акция протеста против капитуляции на Донбассе
Активисты решили пойти к дому президента Владимира Зеленского
Активисты решили пойти к дому президента Владимира Зеленского
На митинге также звучали лозунги после этого прийти на Майдан Независимости.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Depo.ua.
В завершение митинга у Офиса президента участники спели гимн Украины и решили пойти к дому, где живет президент Украины Владимир Зеленский, чтоб продолжить протест.
Напомним, под Офисом президента проводилась акция "Наша армия - мира гарант, а Россия - оккупант". Причиной акции стало то, что на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.
Протестующие озвучили свои требования, в частности прекращение разоружения армии на Донбассе и выражение недоверия главе Офиса президента Андрею Ермаку.
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