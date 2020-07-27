18:32  27 июля
Следующее заседание ТКГ состоится 18-19 августа
15:18  27 июля
Граждане Украины будут получать официальные электронные адреса вместе с паспортами
17:43  27 июля
Сводка ООС: два обстрела, потерь нет
UA | RU
UA | RU
27 июля 2020, 21:15 1

Под Офисом президента завершилась акция протеста против капитуляции на Донбассе

27 июля 2020, 21:15 1
Читайте також українською мовою
Активисты решили пойти к дому президента Владимира Зеленского
Активисты решили пойти к дому президента Владимира Зеленского
Фото: Укринформ
Читайте також
українською мовою

На митинге также звучали лозунги после этого прийти на Майдан Независимости.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Depo.ua.

В завершение митинга у Офиса президента участники спели гимн Украины и решили пойти к дому, где живет президент Украины Владимир Зеленский, чтоб продолжить протест.

Напомним, под Офисом президента проводилась акция "Наша армия - мира гарант, а Россия - оккупант". Причиной акции стало то, что на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

Протестующие озвучили свои требования, в частности прекращение разоружения армии на Донбассе и выражение недоверия главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Донбасс Киев протесты армия акция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Банковой протестующие озвучили требования к президенту
27 июля 2020, 20:40
Часть Киева осталась без света и воды
27 июля 2020, 20:22
Под Офисом президента собираются участники акции в поддержку украинской армии (ТРАНСЛЯЦИЯ)
27 июля 2020, 19:09
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »