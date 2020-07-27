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27 июля 2020, 20:40 3

На Банковой протестующие озвучили требования к президенту

27 июля 2020, 20:40 3
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Они требуют отменить разоружение армии на Донбассе и выразить недоверие главе ОП Ермаку
Они требуют отменить разоружение армии на Донбассе и выразить недоверие главе ОП Ермаку
Фото: Укринформ
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Под Офисом Президента Украины проходит акция протеста "Наша армия - мира гарант, а Россия - оккупант".

Об этом пишет RegioNews.

К акции, которая началась полтора часа назад, уже присоединилось, как минимум, несколько сотен человек, люди постоянно прибывают.

Протестующие, в частности, требуют отменить разоружения армии в зоне военного конфликта на Донбассе. Также прозвучало требование выразить недоверие председателю Офиса президента Андрею Ермаку.

Как отметили организаторы протеста, цель мероприятия - продемонстрировать несогласие с решением о "лишении права открывать огонь в ответ и вести разведывательную деятельность".

Напомним, под Офисом президента проводится акция "Наша армия - мира гарант, а Россия - оккупант". Причиной акции стало то, что на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

RegioNews следит за развитием ситуации.

Донбасс Россия РФ Андрей Ермак Офис президента протесты армия акция
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