10:29  25 липня
Новий антирекорд: протягом доби зафіксували 1106 нових випадків COVID-19
16:43  25 липня
На Дніпропетровщині за добу виникло 68 пожеж: горіли суха трава та очерет
10:11  25 липня
Ситуація на Донбасі: за добу 9 обстрілів, втрат немає
UA | RU
UA | RU
25 липня 2020, 15:42 1

На Миколаївщині затримали директора комунального підприємства: вимагав хабар у $20 тисяч

25 липня 2020, 15:42 1
Читайте также на русском языке
Керівника КП затримали слідчі СБУ
Керівника КП затримали слідчі СБУ
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У місті Первомайськ (Миколаївська область) затримали керівника місцевого комунального підприємства на хабарі у 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, директор КП "Місто майбутнього" Андрій Приходько вимагав у місцевого підприємця 20 тисяч доларів США за укладення договору на тривале користування земельною ділянкою, яка перебуває на балансі комунального закладу.

Як зазначається, на даній земельній ділянці підприємець планував встановити торгові точки.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали на хабарі чиновника гемологічного центру.

корупція кримінал СБУ хабар гроші
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »