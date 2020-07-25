На Миколаївщині затримали директора комунального підприємства: вимагав хабар у $20 тисяч
Керівника КП затримали слідчі СБУ
Керівника КП затримали слідчі СБУ
У місті Первомайськ (Миколаївська область) затримали керівника місцевого комунального підприємства на хабарі у 20 тисяч доларів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, директор КП "Місто майбутнього" Андрій Приходько вимагав у місцевого підприємця 20 тисяч доларів США за укладення договору на тривале користування земельною ділянкою, яка перебуває на балансі комунального закладу.
Як зазначається, на даній земельній ділянці підприємець планував встановити торгові точки.
Нагадаємо, раніше на Київщині затримали на хабарі чиновника гемологічного центру.
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