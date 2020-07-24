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24 липня 2020, 08:44 5

ГФС планують ліквідувати до кінця 2020 року - Шмигаль

24 липня 2020, 08:44 5
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Ліквідація ГФС є умовою для траншу від ЄС
Ліквідація ГФС є умовою для траншу від ЄС
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України планує ліквідувати Державну фіскальну службу до кінця цього року. Її скасування є фактичною умовою для отримання другого траншу від Євросоюзу.

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель.

Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби", - заявив прем'єр.

На думку Шмигаля, нова податкова повинна бути інтелектуальним органом, а не силовим, замість Державної фіскальної служби.

"Тобто, орган, який буде мати доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх у відповідний орган", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін провів масову чистку міністерств, агентств і служб.

Кабмін ДФС Деніс Шмигаль податки податкова служба
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