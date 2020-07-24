ГФС планують ліквідувати до кінця 2020 року - Шмигаль
Кабінет міністрів України планує ліквідувати Державну фіскальну службу до кінця цього року. Її скасування є фактичною умовою для отримання другого траншу від Євросоюзу.
Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель.
Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби", - заявив прем'єр.
На думку Шмигаля, нова податкова повинна бути інтелектуальним органом, а не силовим, замість Державної фіскальної служби.
"Тобто, орган, який буде мати доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх у відповідний орган", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін провів масову чистку міністерств, агентств і служб.