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23 липня 2020, 15:19 11

ЄС та Україна підписали нову програму допомоги на 1,2 млрд євро

23 липня 2020, 15:19 11
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Програма допоможе покрити дефіцит державного бюджету
Програма допоможе покрити дефіцит державного бюджету
Фото: з відкритих джерел
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Європейський союз та Україна підписали меморандум про нову програму макрофінансової допомоги країні: вона розрахована на 12 місяців.

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це вже п'ята програма макрофінансової допомоги ЄС, починаючи з 2014 року.

Україна - єдиний партнер Європейського союзу, яка отримала 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Це найбільший пакет ЄС. Тривалість програми - 12 місяців, відсоток - 0,125", - зазначив прем'єр.

Шмигаль підкреслив, що перший транш у розмірі 600 млн євро Україна отримає протягом тижня після ратифікації Верховною Радою меморандуму про взаєморозуміння.

1,2 млрд євро для України - це найбільший транш Єврокомісії в рамках "виключної" програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн і спрямована на подолання негативних наслідків пандемії", - додав прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія виділила Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги.

ЄС допомога гроші бюджет пандемія
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