Швейцарія виділила 1,4 мільйона франків на забезпечення Донбасу водою
Президент України Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга під час поїздки на Донбас відвідали комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу».
Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента.
Володимир Зеленський привітав нову швейцарську Програму співробітництва з Україною на наступні три роки, відповідно до якої на потреби "Води Донбасу" у 2020 році виділено 1,4 млн швейцарських франків.
Сьогодні ми з мадам Президентом зустрічаємо гуманітарний вантаж зі Швейцарської Конфедерації – це 17 вантажівок. 15 з них привезли хімікати та реагенти. Одна доставить засоби особистого захисту до центральної лікарні Слов’янська. А ще одна – гідролізні апарати для очищення води у Волноваху та Маріуполь. Сьогодні я щиро дякую нашим швейцарським друзям за важливу й цінну допомогу", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 23 липня президент Зеленський вирушив у робочу поїздку на Донбас із президентом Швейцарії.