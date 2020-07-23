У Києві працівника СБУ затримали за продаж зброї та боєприпасів

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі

Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали працівника одного із Київських підрозділів СБУ під час продажу зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, працівник СБУ налагодив механізм продажу зброї та боєприпасів цивільним особам.

Було задокументовано факт збуту мешканцю Харкова автомата "АКС-74", 5 магазинів до нього та понад 1200 патронів калібру 5.45 мм. на суму 1500 доларів США", - йдеться в повідомленні.

22 липня його затримали під час продажу патронів та двох гранат. Під час обшуків у помешканні працівника СБУ і в одному із схронів зброї у Харкові було знайдено 3500 патронів, автомат "АКС-74" та 2 гранати.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років", - додали в ДБР.

Нагадаємо, на Херсонщині викрили незаконну майстерню по виготовленню зброї, виробництво зброї налагодив 61-річний чоловік.