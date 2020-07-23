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23 липня 2020, 14:29 4

На Херсонщині викрили незаконну майстерню по виготовленню зброї

23 липня 2020, 14:29 4
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Виробництво зброї налагодив 61-річний чоловік
Виробництво зброї налагодив 61-річний чоловік
Фото: Нацполиция
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Правоохоронці викрили жителя одного з селищ Новотроїцького району Херсонської області, який у своїй токарній майстерні виготовляв і переробляв вогнепальну зброю.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління поліції області.

В домоволодінні власника майстерні поліцейські виявили різні види саморобної вогнепальної зброї, а також боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними правоохоронців, виготовлення і переробку стартової і травматичної зброї в бойову налагодив місцевий 61-річний житель.

"У майстерні оперативники вилучили велику кількість комплектуючих до зброї, металообробні верстати та обладнання для кустарного виготовлення елементів вогнепальної зброї та боєприпасів: пістолети, пістолети-кулемети, револьвери, барабани для патронів і велика кількість боєприпасів", - повідомили в поліції.

Зазначається, що раніше у поле зору правоохоронців чоловік не попадав, він професійно займався токарством і виготовляв запчастини до сільськогосподарської техніки. Однак під час обшуку в його будинку в кожній кімнаті виявили гвинтівки і рушниці.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Його перевіряють на можливу причетність до збуту зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексдиректорові підприємства "Укроборонпрому" повідомили про підозру: завдав збитків державі на 5 млн гривень.

Херсон зброя озброєння поліція обшук
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