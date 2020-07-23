16:52  23 липня
Швейцарія виділила 1,4 мільйона франків на забезпечення Донбасу водою
14:42  23 липня
Львів`яни не хочуть голосувати за кандидатів в мери від "Слуги народу" - РЕЙТИНГ
17:12  23 липня
Інформаційну систему "Вибори" цьогоріч не оновлять – ЦВК
UA | RU
UA | RU
23 липня 2020, 16:03 4

Слідчого ДБР Корецького, який заявляв про тиск керівництва, звільнено з посади

23 липня 2020, 16:03 4
Читайте также на русском языке
Олег Корецький заявляв, що 80% справ проти Порошенка не мають судових перспектив
Олег Корецький заявляв, що 80% справ проти Порошенка не мають судових перспектив
ФОТО ЦЕНЗОР.НЕТ
Читайте также
на русском языке

Слідчого Державного бюро розслідувань Олега Корецького, який заявляв про тиск керівництва при розслідуванні справ проти Петра Порошенка, звільнено на підставі скорочення його посади.

Про це Олег Корецький повідомив кореспонденту УНІАН, інформує RegioNews.

Він надіслав фото наказу за підписом виконувача обов’язків директора ДБР Олександра Соколова, згідно з яким Корецького з 23 липня звільнено з посади слідчого ДБР у зв’язку зі скороченням посади.

Також у наказі йдеться про виплату Корецькому компенсації в розмірі двох місячних зарплат та компенсації за невикористані дні відпустки.

Як відомо, Корецький обіймав посаду начальника третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР.

8 липня один з адвокатів Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що Корецький повідомив йому про тиск з боку керівництва ДБР, який нібито чинився на слідчих у справі щодо продажу заводу "Кузня на Рибальському". Того ж дня стало відомо, що цю справу закрили. У той же день суд відмовився обирати Порошенку запобіжний захід у ще одній справі – про призначення першого заступника голови служби зовнішньої розвідки Семочка.

У ДБР того ж дня заявили, що інформація Корецького щодо тиску на нього не відповідає дійсності і є політично мотивованою.

9 липня Корецький вже публічно заявив про тиск на нього з боку в. о. директора ДБР Олександра Соколова та його першого заступника Олександра Бабікова. Корецький стверджував, що ті змушували його розслідувати справи проти Порошенка,80% з яких не мають судових перспектив.

ДБР звільнення кримінальна справа слідство Петро Порошенко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Дніпропетровщині викрили поліцейських, які катували людей
22 липня 2020, 21:31
У Дніпрі місцевих комерсантів підозрюють у фінансуванні сепаратизму
22 липня 2020, 20:37
Нардепи звернулися до керівника СБУ з вимогою відкрити справу на колегу з "ОПЗЖ"
21 липня 2020, 20:24
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Всі публікації »
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »