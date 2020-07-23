Слідчого ДБР Корецького, який заявляв про тиск керівництва, звільнено з посади

Олег Корецький заявляв, що 80% справ проти Порошенка не мають судових перспектив

Олег Корецький заявляв, що 80% справ проти Порошенка не мають судових перспектив

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Слідчого Державного бюро розслідувань Олега Корецького, який заявляв про тиск керівництва при розслідуванні справ проти Петра Порошенка, звільнено на підставі скорочення його посади.

Про це Олег Корецький повідомив кореспонденту УНІАН, інформує RegioNews.

Він надіслав фото наказу за підписом виконувача обов’язків директора ДБР Олександра Соколова, згідно з яким Корецького з 23 липня звільнено з посади слідчого ДБР у зв’язку зі скороченням посади.

Також у наказі йдеться про виплату Корецькому компенсації в розмірі двох місячних зарплат та компенсації за невикористані дні відпустки.

Як відомо, Корецький обіймав посаду начальника третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР.

8 липня один з адвокатів Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що Корецький повідомив йому про тиск з боку керівництва ДБР, який нібито чинився на слідчих у справі щодо продажу заводу "Кузня на Рибальському". Того ж дня стало відомо, що цю справу закрили. У той же день суд відмовився обирати Порошенку запобіжний захід у ще одній справі – про призначення першого заступника голови служби зовнішньої розвідки Семочка.

У ДБР того ж дня заявили, що інформація Корецького щодо тиску на нього не відповідає дійсності і є політично мотивованою.

9 липня Корецький вже публічно заявив про тиск на нього з боку в. о. директора ДБР Олександра Соколова та його першого заступника Олександра Бабікова. Корецький стверджував, що ті змушували його розслідувати справи проти Порошенка,80% з яких не мають судових перспектив.