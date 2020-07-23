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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
23 июля 2020, 17:48 5

В Киеве работника СБУ задержали за продажу оружия и боеприпасов

23 июля 2020, 17:48 5
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Ему грозит до 7 лет лишения свободы
Ему грозит до 7 лет лишения свободы
Фото: ГБР
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Следователи Государственного бюро расследований задержали работника одного из Киевских подразделений СБУ при продаже оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, работник СБУ наладил механизм продажи оружия и боеприпасов гражданским лицам.

Был задокументирован факт сбыта жителю Харькова автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. на сумму 1500 долларов США", - говорится в сообщении.

22 июля его задержали при продаже патронов и двух гранат. Во время обысков в квартире работника СБУ и в одном из схронов оружия в Харькове было найдено 3500 патронов, автомат "АКС-74" и 2 гранаты.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", - добавили в ГБР.

Напомним, на Херсонщине разоблачили незаконную мастерскую по изготовлению оружия, производство оружия наладил 61-летний мужчина.

СБУ Боеприпасы оружие продажа ГБР задержание
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