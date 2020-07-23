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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
23 липня 2020, 13:02 7

Кличко закликав СБУ та Нацполіцію посилити заходи безпеки у Києві

23 липня 2020, 13:02 7
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На думку Кличка, ситуацію в країні і в місті намагаються дестабілізувати
На думку Кличка, ситуацію в країні і в місті намагаються дестабілізувати
Фото: КМДА
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Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні органи посилити заходи безпеки в столиці.

Про це він заявив під час засідання Київської міськради, передає RegioNews.

За словами мера Києва, безпека в місті є одним із найважливіших питань.

У нас щодня повідомлення про десятки замінувань. І не всі з них, на жаль, виявляються хибними. Підпали. Ситуацію в країні і в місті намагаються дестабілізувати, посіяти паніку серед людей... І я звертаюся до правоохоронних органів, зокрема до СБУ та поліції, посилити заходи безпеки в столиці", - сказав Кличко.

За його словами, це патрулювання вулиць міста, забезпечення правопорядку, більш ефективна робота із виявлення та попередження загроз, а також затримання та притягнення до відповідальності злочинців.

Нагадаємо, в трьох містах України повідомили про "замінування" будівель, на місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи.

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СБУ Київ безпека КМДА Віталій Кличко
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