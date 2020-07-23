Ексдиректору підприємства "Укроборонпрому" повідомили про підозру: завдав збитків державі на 5 млн гривень

Внаслідок дій посадовця було зірвано реалізацію міжнародно-економічного контракту

Внаслідок дій посадовця було зірвано реалізацію міжнародно-економічного контракту

Фото: СБУ

Колишній директор одного із підприємств концерну "Укроборонпром" завдав збитків державі на майже 5 мільйонів гривень під час виконання державного оборонного замовлення.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що одне з підприємств, яке входить до складу концерну "Укроборонпром", отримало фінансування від Міністерства оборони України на закупівлю у західних партнерів партії стрілецького озброєння. Отримані кошти керівник держпідприємства протиправно використав не за призначенням", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають слідчі, у 2017 році за час проведення незаконної оборудки із державними грошима, збільшились ціни на законтрактовану Міноборони продукцію. Внаслідок дій посадовця оплата контракту не відбулася вчасно, тож було зірвано реалізацію міжнародно-економічного контракту, що призвело до невиконання державного замовлення на закупівлю озброєння для потреб військових.

Вказані дії посадовця призвели до позову європейських партнерів щодо накладання штрафних санкцій на держпідприємство за невиконання умов і термінів контракту.

За даними Інституту судово-технічних експертиз СБУ, дії вказаного посадовця призвели до заподіяння збитків вказаному підприємству на суму 5 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що Кличко закликав СБУ і Нацполіцію посилити заходи безпеки у Києві.