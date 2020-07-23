У голови Держагентства туризму виявили коронавірус

Усіх співробітників агентства перевірять на наявність інфекції

Усіх співробітників агентства перевірять на наявність інфекції

Фото: Facebook

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів повідомила, що у неї виявили COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики у Facebook, передає RegioNews.

За даними Міністерства, вона отримала позитивний результат ПЛР-тесту.

Співробітники та всі, хто був у контакті з пані Олеськів, проходять тестування. Команда Державного агентства розвитку туризму переведена на карантинний режим", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що стан здоров'я Олеськів задовільний, вона почуває себе добре.

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Нагадаємо, за минулу добу коронавірус виявили у 856 осіб, одужали 828 чоловік, а померло 17.