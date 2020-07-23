У председателя Госагентства туризма обнаружили коронавирус

Всех сотрудников агентства проверят на наличие инфекции

Всех сотрудников агентства проверят на наличие инфекции

Фото: Facebook

Председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив сообщила, что у нее обнаружили COVID-19.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в Facebook, передает RegioNews.

По данным Министерства, она получила положительный результат ПЦР-теста.

Сотрудники и все, кто был в контакте с госпожой Олеськив, проходят тестирование. Команда Государственного агентства развития туризма переведена на карантинный режим", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что состояние здоровья Олеськив удовлетворительное, она чувствует себя хорошо.

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Напомним, за прошедшие сутки болезнь обнаружили у 856 человек, выздоровели 828 человек, а умерли 17.