Ляшко розповів про роботу українських шкіл в умовах пандемії

Будуть працювати до потрапляння району в "червону" зону

Будуть працювати до потрапляння району в "червону" зону

Фото: drohobych-rada.gov.ua

В умовах пандемії коронавірусу навчання в школах буде проходити за аналогією того, як це відбувалося в сезон захворюваності на грип та ГРВІ: коли школи працюють до того моменту, поки не перевищують епідпоріг.

Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, в даний час визначити епідпоріг неможливо, тому що в країні тільки перший рік циркулює коронавірус.

"Ми вирішили, що знаючи як розрахувати помаранчеву, червону, жовту й зелену зони, ми говоримо, що школи працюють до того моменту, поки район або місто обласного значення не потрапляє в червону зону. Тоді школа закривається на період, поки проходить карантин", - зазначив Ляшко.

Він також зазначив, що до роботи шкіл у зеленій, жовтій і помаранчевій зонах також будуть певні рекомендації, які будуть оприлюднені пізніше.

Ми не хочемо писати норм, які потім можна виконати з урахуванням навіть того, що не можна зобов'язати учнів протягом шести уроків перебувати в масках в залі. Ми готові йти на ризики, щоб забезпечити навчання дітей і управляти ситуацією шляхом адаптивного карантину", - сказав головний санітарний лікар.

За його словами, розглядається можливість деякі предмети проводити дистанційно. Однак потрібно розуміти, що це залишить дітей вдома і вплине на можливість батьків працювати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня і ввів чотири зони за рівнем захворюваності: зелену, жовту, помаранчеву і червону.