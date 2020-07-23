Коронавірус в Україні: за добу захворіло більше осіб, ніж одужало
За минулу добу хворобу виявили у 856 осіб, одужали 828 чоловік, а померло 17
За минулу добу хворобу виявили у 856 осіб, одужали 828 чоловік, а померло 17
В Україні з початку пандемії заразилась 61 851 особа, з них 34 000 одужали і 1551 померли.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Києві - 112 осіб, у Львівській області - 109, у Івано-Франківській - 76 і у Рівненській - 71.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2416 випадків;
- Волинська область — 3401 випадок;
- Дніпропетровська область — 1275 випадків;
- Донецька область — 818 випадків;
- Житомирська область — 1654 випадки;
- Закарпатська область — 4641 випадок;
- Запорізька область — 700 випадків;
- Івано-Франківська область — 3765 випадків;
- Кіровоградська область — 689 випадків;
- м. Київ — 7278 випадків;
- Київська область — 3391 випадок;
- Львівська область — 8462 випадки;
- Луганська область — 116 випадків;
- Миколаївська область — 530 випадків;
- Одеська область — 2691 випадок;
- Полтавська область — 371 випадок;
- Рівненська область — 5303 випадки;
- Сумська область — 393 випадки;
- Тернопільська область — 2548 випадків;
- Харківська область — 3203 випадки;
- Херсонська область — 218 випадків;
- Хмельницька область — 1008 випадків;
- Чернівецька область — 5443 випадки;
- Черкаська область — 870 випадків;
- Чернігівська область — 667 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що станом на ранок 22 липня в Україні коронавірусом заразилися 829 чоловік.
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