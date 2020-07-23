09:44  23 липня
Коронавірус в Україні: за добу захворіло більше осіб, ніж одужало
10:09  23 липня
Ляшко розповів про роботу українських шкіл в умовах пандемії
08:19  23 липня
ООС: за добу на Донбасі поранені четверо українських військових
UA | RU
UA | RU
23 липня 2020, 09:44 11

Коронавірус в Україні: за добу захворіло більше осіб, ніж одужало

23 липня 2020, 09:44 11
Читайте также на русском языке
За минулу добу хворобу виявили у 856 осіб, одужали 828 чоловік, а померло 17
За минулу добу хворобу виявили у 856 осіб, одужали 828 чоловік, а померло 17
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні з початку пандемії заразилась 61 851 особа, з них 34 000 одужали і 1551 померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Києві - 112 осіб, у Львівській області - 109, у Івано-Франківській - 76 і у Рівненській - 71.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2416 випадків;
  • Волинська область — 3401 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1275 випадків;
  • Донецька область — 818 випадків;
  • Житомирська область — 1654 випадки;
  • Закарпатська область — 4641 випадок;
  • Запорізька область — 700 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3765 випадків;
  • Кіровоградська область — 689 випадків;
  • м. Київ — 7278 випадків;
  • Київська область — 3391 випадок;
  • Львівська область — 8462 випадки;
  • Луганська область — 116 випадків;
  • Миколаївська область — 530 випадків;
  • Одеська область — 2691 випадок;
  • Полтавська область — 371 випадок;
  • Рівненська область — 5303 випадки;
  • Сумська область — 393 випадки;
  • Тернопільська область — 2548 випадків;
  • Харківська область — 3203 випадки;
  • Херсонська область — 218 випадків;
  • Хмельницька область — 1008 випадків;
  • Чернівецька область — 5443 випадки;
  • Черкаська область — 870 випадків;
  • Чернігівська область — 667 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що станом на ранок 22 липня в Україні коронавірусом заразилися 829 чоловік.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус вірус Україна карантин хвороба пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Битва титанів: що не поділили Садовий та львівський бізнесмен Козловський
Всі публікації »
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »