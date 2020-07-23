Коронавірус в Україні: за добу захворіло більше осіб, ніж одужало

За минулу добу хворобу виявили у 856 осіб, одужали 828 чоловік, а померло 17

За минулу добу хворобу виявили у 856 осіб, одужали 828 чоловік, а померло 17

Фото: з відкритих джерел

В Україні з початку пандемії заразилась 61 851 особа, з них 34 000 одужали і 1551 померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Києві - 112 осіб, у Львівській області - 109, у Івано-Франківській - 76 і у Рівненській - 71.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2416 випадків;

Волинська область — 3401 випадок;

Дніпропетровська область — 1275 випадків;

Донецька область — 818 випадків;

Житомирська область — 1654 випадки;

Закарпатська область — 4641 випадок;

Запорізька область — 700 випадків;

Івано-Франківська область — 3765 випадків;

Кіровоградська область — 689 випадків;

м. Київ — 7278 випадків;

Київська область — 3391 випадок;

Львівська область — 8462 випадки;

Луганська область — 116 випадків;

Миколаївська область — 530 випадків;

Одеська область — 2691 випадок;

Полтавська область — 371 випадок;

Рівненська область — 5303 випадки;

Сумська область — 393 випадки;

Тернопільська область — 2548 випадків;

Харківська область — 3203 випадки;

Херсонська область — 218 випадків;

Хмельницька область — 1008 випадків;

Чернівецька область — 5443 випадки;

Черкаська область — 870 випадків;

Чернігівська область — 667 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що станом на ранок 22 липня в Україні коронавірусом заразилися 829 чоловік.

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